СҚО-да 44 жастағы ер адамның ауруханада көз жұмуына байланысты қылмыстық іс қозғалды
7152.kz жергілікті басылымына СҚО полиция департаменті аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын нақтылаған. Барлық мән-жайларды объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу іс-шаралары жүргізілуде.
Сондай-ақ, бұл оқиғаға қатысты ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті де түсініктеме берді.
Құзырлы ведомство құқық қорғау органдарынан келіп түскен ресми сауалдардан кейін тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен медициналық ұйымда тексеру ұйымдастыруға бастамашылық жасалатынын нақтылайды. Материалдар тергеуге құқықтық баға және шешім қабылдау үшін беріледі.
Бұған дейін ҚР денсаулық сақтау министрлігі Алғашқы медициналық-санитарлық көмек саласына реформаларды енгізу сапасына қатысты бақылауды күшейтуге ниетті екендігі хабарланған болатын.