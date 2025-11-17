#Халық заңгері
Оқиғалар

СҚО-да 44 жастағы ер адамның ауруханада көз жұмуына байланысты қылмыстық іс қозғалды

Медициналық тексеру, СҚО, Шал ақын, ер адам, аурухана, қайлығы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 20:58 Сурет: pixabay
Солтүстік Қазақстан облысының Шал ақын аудандық ауруханасында эндоскопиялық зерттеу жүргізу кезінде 44 жастағы науқас қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

7152.kz жергілікті басылымына СҚО полиция департаменті аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын нақтылаған. Барлық мән-жайларды объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

Сондай-ақ, бұл оқиғаға қатысты ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті де түсініктеме берді.

Құзырлы ведомство құқық қорғау органдарынан келіп түскен ресми сауалдардан кейін тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен медициналық ұйымда тексеру ұйымдастыруға бастамашылық жасалатынын нақтылайды. Материалдар тергеуге құқықтық баға және шешім қабылдау үшін беріледі.

Бұған дейін ҚР денсаулық сақтау министрлігі Алғашқы медициналық-санитарлық көмек саласына реформаларды енгізу сапасына қатысты бақылауды күшейтуге ниетті екендігі хабарланған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
