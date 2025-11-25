Павлодарда мас күйде көлік басқарған жүргізушілер ұсталды
Екі жүргізушінің де көлік жүргізу мәнері күдік тудырған: олар жол бойында сенімсіз қозғалып, қауіпті маневрлер жасаған.
Құжаттарды тексеру кезінде жүргізушілерден мас күйінің айқын белгілері байқалды. Медициналық куәландыру нәтижесінде екі жүргізушінің де есірткілік мас күйінде болғаны расталды. Оларға қатысты тиісті әкімшілік хаттамалар толтырылды.
Полицияның айтуынша, қала жолдарында жүргізілетін күнделікті патрульдеу мас күйінде көлік жүргізу мәселесінің әлі де өзекті екенін көрсетіп отыр.
Бір тәулік ішінде облыс аумағында 472 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі тіркелген. Сонымен қатар екі мас жүргізуші және көлік құралын жүргізу құқығы жоқ 1 жүргізуші анықталды.
Полиция мас күйінде көлік басқарудың жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіретінін атап өтті.
Құқық қорғау органдары профилактикалық рейдтік іс-шараларды жалғастырып, жүргізушілерді заң талаптарын сақтауға және жолдағы тәртіпті қатаң орындауға шақырады.