#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Оқиғалар

Павлодарда мас күйде көлік басқарған жүргізушілер ұсталды

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 16:45 Фото: pexels
Рейдтік іс-шара барысында патрульдік полиция қызметкерлері алдымен Toyota Camry, кейін BMW көліктерінің жүргізушілерін тоқтатты.

Екі жүргізушінің де көлік жүргізу мәнері күдік тудырған: олар жол бойында сенімсіз қозғалып, қауіпті маневрлер жасаған.

Құжаттарды тексеру кезінде жүргізушілерден мас күйінің айқын белгілері байқалды. Медициналық куәландыру нәтижесінде екі жүргізушінің де есірткілік мас күйінде болғаны расталды. Оларға қатысты тиісті әкімшілік хаттамалар толтырылды.

Полицияның айтуынша, қала жолдарында жүргізілетін күнделікті патрульдеу мас күйінде көлік жүргізу мәселесінің әлі де өзекті екенін көрсетіп отыр.

Бір тәулік ішінде облыс аумағында 472 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі тіркелген. Сонымен қатар екі мас жүргізуші және көлік құралын жүргізу құқығы жоқ 1 жүргізуші анықталды.

Полиция мас күйінде көлік басқарудың жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіретінін атап өтті.

Құқық қорғау органдары профилактикалық рейдтік іс-шараларды жалғастырып, жүргізушілерді заң талаптарын сақтауға және жолдағы тәртіпті қатаң орындауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Орал қаласында есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды
14:17, 27 наурыз 2025
Орал қаласында есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды
Павлодар облысында есірткіге мас күйде көлік басқарған азамат анықталды
12:13, 09 тамыз 2023
Павлодар облысында есірткіге мас күйде көлік басқарған азамат анықталды
Жамбыл облысында мас күйде көлік басқарған шетелдік 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
12:19, 03 наурыз 2025
Жамбыл облысында мас күйде көлік басқарған шетелдік 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: