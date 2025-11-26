#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Оқиғалар

Талдықорғанда көпірден секірмек болған жасөспірім құтқарылды

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 11:11 Фото: pexels
Талдықорғанда полицейлер жасөспірімді қайғылы қадамнан құтқарып қалды. Жеткіншек түн ортасында көпірден өзенге секірмек болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің ақпарына сүйенсек, "102" арнасына алаңдатарлық қоңырау түскен. Онда жасөсіпірмнің күдікті әрекеті туралы баяндалған. Осылайша, патрульдік экипаждар бірден оқиға орнына аттанды.

"Көпірге бірінші болып жеткендер: Танабаев Серік Мергенбайұлы, Ұзақбай Айбек Қанатұлы, Әлімхан Баян Мұратханұлы және аға инспектор, полиция капитаны Елюбаев Эльдар Серікұлы. Бұл полицейлер үйлесімді, әрі өте сақ әрекет етті: бозбаламен байланыс орнатып, сабырмен сөйлесіп, сенім қалыптастыруға тырысты",- делінген ақпаратта.

Бұл ретте, психологиялық қолдау көрсету барысында полиция капитаны Эльдар Елюбаев пен Серік Танабаевтың рөлі ерекше болды. Олардың сабырлы дауысы, кәсіби тәсілі жасөспірімнің эмоциялық күйін тұрақтандыруға ықпал етті.

Кейін жасөспірім дереу кезекші психологтарға жеткізілді.

"Қазір оның өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Жанында — психологтар, ал алдында — тыныш әрі жаңа өмір парағын бастауға мүмкіндік".Жетісу облысы ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Талдықорғанда қыз көпірден секірмек болды
15:25, 01 мамыр 2023
Талдықорғанда қыз көпірден секірмек болды
Полицейлер көпірден секірмек болған азаматшаны құтқарды
14:24, 10 сәуір 2023
Полицейлер көпірден секірмек болған азаматшаны құтқарды
Атырау облысында 19 жастағы қыз көпірден секірмек болды
22:23, 17 маусым 2024
Атырау облысында 19 жастағы қыз көпірден секірмек болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: