Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылды
Астанада 14 жасар мектеп оқушысы 24 қарашада жоғалып кетті. Біраз уақыттан кейін оны өзеннен мерт күйінде тапты деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция департаментінің баспасөз қызметі берген мәліметке сәйкес, 24 қарашада сағат 21:00-де астаналық тұрғын полицияға қызын сағат 18:30 шамасында үйден шығып кеткенін және байланысқа шықпай қалғанын хабарлаған.
"Қызды іздеуге полицияның барлық жеке құрамы, еріктілер және басқа да қосымша күштер жедел тартылды. Іздеу іс-шаралары нәтижесінде мектеп оқушысының денесі өзеннен табылды. Суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда", – делінген хабарламада.
Әлеуметтік желілерде қыздың денесі қаладағы мәдениет және демалыс саябағына апаратын жаяу жүргіншілер көпірінің астында, қалың жүргіншілер жүретін жерде табылғаны айтылады.
Сонымен қатар, 15 қарашада Қарағандыда құтқарушылар 19 жастағы қыздың суицид жасауын алдын алған.
