#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Оқиғалар

Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 15:43 Фото: pixabay
Астанада 14 жасар мектеп оқушысы 24 қарашада жоғалып кетті. Біраз уақыттан кейін оны өзеннен мерт күйінде тапты деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция департаментінің баспасөз қызметі берген мәліметке сәйкес, 24 қарашада сағат 21:00-де астаналық тұрғын полицияға қызын сағат 18:30 шамасында үйден шығып кеткенін және байланысқа шықпай қалғанын хабарлаған.

"Қызды іздеуге полицияның барлық жеке құрамы, еріктілер және басқа да қосымша күштер жедел тартылды. Іздеу іс-шаралары нәтижесінде мектеп оқушысының денесі өзеннен табылды. Суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда", – делінген хабарламада.

Әлеуметтік желілерде қыздың денесі қаладағы мәдениет және демалыс саябағына апаратын жаяу жүргіншілер көпірінің астында, қалың жүргіншілер жүретін жерде табылғаны айтылады.

Сонымен қатар, 15 қарашада Қарағандыда құтқарушылар 19 жастағы қыздың суицид жасауын алдын алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында жоғалып кеткен 18 жасар жігіттің мәйіті табылды
11:12, 11 шілде 2025
Алматы тауларында жоғалып кеткен 18 жасар жігіттің мәйіті табылды
Алматы тауларында жоғалып кеткен аустралиялық туристің мәйіті табылды
17:08, 23 мамыр 2023
Алматы тауларында жоғалып кеткен аустралиялық туристің мәйіті табылды
Астанада жасөспірімнің денесі табылды
09:40, 21 қыркүйек 2023
Астанада жасөспірімнің денесі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: