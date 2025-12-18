Жоғалып кеткен ұшақ 13 жылдан кейін Үндістанда табылды
The Sun басылымының мәліметінше, әуе кемесі осы уақыт бойы Калькутта әуежайында тұрғанымен, тасымалдаушының ресми мұрағаттарынан жоғалып кеткен.
Жағдай әуежай әкімшілігі компанияға ұшақтың ұзақ уақыт тұрғаны үшін есепшот жібергеннен кейін ғана белгілі болды. Барлық кезең үшін салынған айыппұлдың жалпы сомасы 114 мың АҚШ долларын құраған.
Missing Boeing 737 plane finally found 13 years after it vanishedhttps://t.co/DDNbpzXMtP pic.twitter.com/4vo04Km7wn— The Mirror (@DailyMirror) December 17, 2025
Алғашында компания өкілдері бұл ұшақтың өздеріне тиесілі екенін жоққа шығарған. Алайда ішкі тексеру нәтижесінде салмағы 30 тонна болатын лайнердің шынымен де бұрын Air India компаниясының жоғалып кеткен ұшағы екені расталды.
