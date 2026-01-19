Радардан жоғалып кеткен ұшақ Индонезиядағы шың басынан табылды
Құтқарушылар Индонезияның оңтүстік Сулавеси провинциясындағы Булусараунг тауының басында радардан бір күн бұрын жоғалып кеткен Indonesia Air Transport авиакомпаниясының ұшағын тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Antara агенттігі жазғандай, ATR 42-500 әуе кемесі Пангкеп округінен іздеу операциясы кезінде табылған. Әуе патрульінің экипажы ұшақ бөліктері болуы мүмкін фактілерді 2026 жылғы 18 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша 7:17 шамасында (Астана уақыты бойынша 04:17) тіркеді. Кейін құтқарушылар таудың солтүстік беткейінен ұшақтың ірі фрагменттерін тауып, шамамен 8:09-да (Астана уақыты бойынша 5:09-да) фюзеляж табылды.
Басылым эвакуацияға ауа-райының қолайсыздығы кедергі келтіретінін жазған. Оқиға аймағын екпінді жел мен қою тұман басқан.
Борттағы адамдардың тағдыры туралы әлі ештеңе белгісіз.
Бұған дейін 2026 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан әуе кеңістігінде екі жолаушы ұшағының қатысуымен қауіпті авиациялық оқиға орын алғанын жазғанбыз.
