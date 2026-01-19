#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Әлем

Радардан жоғалып кеткен ұшақ Индонезиядағы шың басынан табылды

Радардан жоғалып кеткен ұшақ Индонезиядағы шың басынан табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 11:20 Сурет: pixabay
Құтқарушылар Индонезияның оңтүстік Сулавеси провинциясындағы Булусараунг тауының басында радардан бір күн бұрын жоғалып кеткен Indonesia Air Transport авиакомпаниясының ұшағын тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Antara агенттігі жазғандай, ATR 42-500 әуе кемесі Пангкеп округінен іздеу операциясы кезінде табылған. Әуе патрульінің экипажы ұшақ бөліктері болуы мүмкін фактілерді 2026 жылғы 18 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша 7:17 шамасында (Астана уақыты бойынша 04:17) тіркеді. Кейін құтқарушылар таудың солтүстік беткейінен ұшақтың ірі фрагменттерін тауып, шамамен 8:09-да (Астана уақыты бойынша 5:09-да) фюзеляж табылды.

Басылым эвакуацияға ауа-райының қолайсыздығы кедергі келтіретінін жазған. Оқиға аймағын екпінді жел мен қою тұман басқан.

Борттағы адамдардың тағдыры туралы әлі ештеңе белгісіз.

Бұған дейін 2026 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан әуе кеңістігінде екі жолаушы ұшағының қатысуымен қауіпті авиациялық оқиға орын алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жоғалып кеткен ұшақ 13 жылдан кейін Үндістанда табылды
11:21, 18 желтоқсан 2025
Жоғалып кеткен ұшақ 13 жылдан кейін Үндістанда табылды
Ұлытау облысында жоғалып кеткен шопандар табылды
20:33, 10 қаңтар 2024
Ұлытау облысында жоғалып кеткен шопандар табылды
Семейде жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен жас келіншек өлі күйінде табылды
19:11, 03 маусым 2024
Семейде жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен жас келіншек өлі күйінде табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: