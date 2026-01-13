Қазақстан әуе кеңістігінде қауіпті авиациялық оқиға тіркелді
Қазақстан Көлік министрлігінің Көлік оқиғалары мен апаттарын зерттеу департаментінің мәліметінше, оқиға Астана уақытымен шамамен 05:42-де Шымкент аймақтық диспетчерлік орталығының қызмет көрсету аумағында тіркелген.
Сол сәтте диспетчерлер Внуково – Самарқанд бағыты бойынша ұшып келе жатқан "Победа" компаниясының PBD997 рейсін және Термезден Мәскеуге бағыт алған Uzbekistan Airways компаниясының UZB9609 рейсін бақылап тұрған.
Қолданыстағы авиациялық апаттарды тергеу ережелеріне сәйкес, бұл оқиға "қауіпті авиациялық инцидент" ретінде тіркеліп, міндетті түрде мемлекеттік орган тарапынан тергелуі қажет.
Қазіргі таңда Көлік министрлігі оқиғаны зерттеу үшін арнайы комиссия құруда. Әдетте, тергеу комиссия құрылған күннен бастап үш айға дейін жүргізіледі. Қажет болған жағдайда қосымша сараптамалар мен зерттеулер үшін мерзім ұзартылуы мүмкін.
Еске сала кетсек, 2026 жылғы 8 қаңтарда Air Astana ұшағы Пекинде барлық дәретханалары істен шыққандықтан төтенше қонған еді.