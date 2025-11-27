#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Оқиғалар

Қарағандыда бес жолаушының өліміне себепкер болған жүргізуші 5 жылға сотталды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 09:16 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда 5 адамның өліміне әкелген жол-көлік оқиғасына қатысы бар жүргізушіге сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жетінші арна" дерегіне сүйенсек, қайғылы жағдай 15 қыркүйекке қараған түні Қарқаралы – Қарағанды тасжолында болған еді.

"33 жастағы айыпталушы жолай бір отбасының 5 мүшесін мінгізіп алады. Сөйтіп жүк көлігін басып озбақ болады. Бірақ қарсы бағытта келе жатқан көлікке соқтығысады. Салдарынан Ford көлігіндегі үш жолаушы және қарсы бағытта келе жатқан көліктегі екі адам оқиға орнында қаза тапты. Екі бала ауыр жарақат алды",- делінген телеарна ақпаратында.

Белгілі болғандай, ірі апат өрге шығар кезде, басып озуға тыйым салынған жерде болған.

"Осы іске қатысты бап бойынша 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Айыпталушының әрекетінде жеңілдететін мән-жайлар болғандықтан, сот ең жоғарғы мерзімнің жартысынан артық жаза тағайындай алмайды",- деді судья Бекзат Шалғымбаев.

Бұған дейін есту қабілеті нашар таксистті алдап соққан жігіттің әрекеті желі қолданушыларының ашуын туғызғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде бес адамның өліміне кінәлі жүргізуші бес жылға сотталды
21:19, 10 қазан 2024
Ақтөбеде бес адамның өліміне кінәлі жүргізуші бес жылға сотталды
Полиция "Шавкат Рахмоновтың әйелімен болған" адам өліміне әкелген апатқа қатысты түсініктеме берді
09:28, 28 шілде 2025
Полиция "Шавкат Рахмоновтың әйелімен болған" адам өліміне әкелген апатқа қатысты түсініктеме берді
Қарағандыда көпірдің үстіндегі жол апатына себепкер болған автобус жүргізушісі сотталды
01:46, 30 қыркүйек 2023
Қарағандыда көпірдің үстіндегі жол апатына себепкер болған автобус жүргізушісі сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: