Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасына көңіл айту жеделхатын жолдады
Акорда баспасөз қызметінің мәліметінше, телеграммада Президент зардап шеккендерге тезірек сауығып кетулерін тіледі.
2025 жылғы 26 қарашада Гонконгтегі Wang Fuk Court тұрғын үй кешенінде өрт шықты. Жергілікті БАҚ мәліметінше, жалын өте тез таралған – бұл, негізінен, ғимараттарды жөндеу кезінде қолданылатын ағаш/бамбук қалқандарының болуы салдарынан, олар оттың таралуын айтарлықтай жылдамдатты.
Wang Fuk Court тұрғын үй кешенінде 9 ғимарат бар, онда жалпы 1,9 мың пәтер орналасқан. Қазіргі уақытта кешенде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы тұрғындар саны шамамен 4 мың адам.
Соңғы мәліметтер бойынша, өрт салдарынан қаза тапқандар саны 44 адамға жеткен. Тағы 45 тұрғын ауыр жағдайда, ал 279 адам хабар-ошарсыз – олармен байланыс орнату мүмкін болмады.