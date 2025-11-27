#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Оқиғалар

Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасына көңіл айту жеделхатын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 10:16 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Гонконг қаласында болған ірі өрттің салдарынан көптеген адам қаза табуына байланысты Си Цзиньпинге және бүкіл қытай халқына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорда баспасөз қызметінің мәліметінше, телеграммада Президент зардап шеккендерге тезірек сауығып кетулерін тіледі.

2025 жылғы 26 қарашада Гонконгтегі Wang Fuk Court тұрғын үй кешенінде өрт шықты. Жергілікті БАҚ мәліметінше, жалын өте тез таралған – бұл, негізінен, ғимараттарды жөндеу кезінде қолданылатын ағаш/бамбук қалқандарының болуы салдарынан, олар оттың таралуын айтарлықтай жылдамдатты.

Wang Fuk Court тұрғын үй кешенінде 9 ғимарат бар, онда жалпы 1,9 мың пәтер орналасқан. Қазіргі уақытта кешенде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы тұрғындар саны шамамен 4 мың адам.

Соңғы мәліметтер бойынша, өрт салдарынан қаза тапқандар саны 44 адамға жеткен. Тағы 45 тұрғын ауыр жағдайда, ал 279 адам хабар-ошарсыз – олармен байланыс орнату мүмкін болмады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚШҰ жаңа бас хатшы тағайындады және қауіпсіздік декларациясын қабылдады
13:12, Бүгін
ҰҚШҰ жаңа бас хатшы тағайындады және қауіпсіздік декларациясын қабылдады
Мемлекет басшысы Иран Ислам Республикасының Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
15:30, 04 қаңтар 2024
Мемлекет басшысы Иран Ислам Республикасының Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Пәкістан Президенті Ариф Алвиге көңіл айту жеделхатын жолдады
16:33, 31 шілде 2023
Мемлекет басшысы Пәкістан Президенті Ариф Алвиге көңіл айту жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: