Оқиғалар

Степногорскіде полиция бағалы металдардың заңсыз айналымын әшкереледі

26 қарашада Степногорск қаласында полиция қызметкерлерімен жедел-іздестіру және тергеу іс-шараларының кешенін жүргізу нәтижесінде, құрамында алтын бар шикізатты заңсыз өңдеуді жүзеге асырған адамдардың қызметі тоқтатылды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 16:22 Сурет: ҚР ІІМ
26 қарашада Степногорск қаласында полиция қызметкерлерімен жедел-іздестіру және тергеу іс-шараларының кешенін жүргізу нәтижесінде, құрамында алтын бар шикізатты заңсыз өңдеуді жүзеге асырған адамдардың қызметі тоқтатылды.

Заводской кентінің аумағында полицейлер екі жасырын цехты анықтады. Ұстау кезінде заңсыз іздеушілердің екі бригадасы болды.

Қатысушылардың құрамында алтыны бар материалдан арнайы жабдықты пайдалана отырып, алтын алу процесін ұйымдастырғаны анықталды.

Оқиға орындарын тексеру және тінту іс-шараларын жүргізу барысында құрамында 800 келіге жуық алтын бар материал, екі қайта өңдеу құрылғысы, сондай-ақ 30 грамм алтын тәркіленді.

Аталған фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Заңға қайшы қызметке қатысы бар азаматтарға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр.

Оқи отырыңыз
