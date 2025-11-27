Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 35 адам эвакуацияланды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін, 2025 жылы 27 қарашада Қарағандыда, Мұқанов көшесінде орналасқан 10 қабатты тұрғын үйдің жертөлесінде электр кабельдері өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, төтенше оқиға орын алған көпқабатты тұрғын үй Мұқанов көшесінде орналасқан. Өрт қатты түтінмен, ашы иіспен және кіре берісте түтіннің тез таралуымен қатар жүріп, жоғарғы қабаттағы тұрғындарға қауіп төндірген.
"Оқиға орнына ТЖД бөлімшелері жедел жетіп, барлау мен адамдарды эвакуациялауға кірісті. ТЖМ күштері құтқару қалпақтарының көмегімен 15 адамды, оның ішінде 5 бала құтқарып, эвакуациялады. Адамдарды жылыту үшін арнайы "Вахтовка" арнайы көлігі жұмылдырылды. Өрт сөндірушілердің дер кезінде әрекет етуінің және сауатты іс-қимылдарының арқасында өрт сөндірілді", делінген хабарламада.
Зардап шеккендер болмағаны да нақтыланады.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript