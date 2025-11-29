#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Оқиғалар

Қазақстан мұнайы тасымалданатын КҚК айлағы шабуылға ұшырап, жұмысын уақытша тоқтатты

Катер, Каспий құбыр консорциумы, Новороссиск, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 14:22 Сурет: Каспий құбыр консорциумы
Қарулы шабуылдан кейін қазақстандық мұнайды да тасымалдайтын Каспий құбыр консорциумының айлағына зақым келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

29 қарашаға қараған түні Новороссийск маңындағы Каспий құбыр консорциумының (КҚК) айлақтарының біріне экипажсыз қайықтар шабуыл жасап, қатты зақым келтірді. ВПУ-2 құрылғысы пайдалануға жарамсыз деп танылды.

Мұнай тиеу жұмыстары дереу тоқтатылды, танкерлер акваториядан шығарылды. Зардап шеккендер жоқ. Авариялық қорғау жүйелері құбырларды автоматты түрде жауып үлгерді, Қара теңізге мұнайдың ағуы анықталмады. Экологиялық мониторинг жүргізіліп, судан сынамалар алынды.

Аталған терминал арқылы қазақстандық ірі кен орындары — Теңіз, Қашаған және Қарашығанақта өндірілетін мұнай тасымалданады. Терминал қауіптердің көзі жойылғаннан кейін өз жұмысын жақын уақытта жалғастырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Смайылов КҚК құбыр желісінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мәселесін талқылады
20:00, 16 ақпан 2023
Смайылов КҚК құбыр желісінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мәселесін талқылады
КҚК Новороссийскідегі базаға шабуылдан кейін қазақстандық мұнайды жөнелтуге қатысты жағдайды баяндады
13:07, 04 тамыз 2023
КҚК Новороссийскідегі базаға шабуылдан кейін қазақстандық мұнайды жөнелтуге қатысты жағдайды баяндады
Әзірбайжан Ирандағы елшілігінің жұмысын тоқтатты
09:26, 30 қаңтар 2023
Әзірбайжан Ирандағы елшілігінің жұмысын тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: