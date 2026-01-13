КҚК маңында Қазақстан мұнайын таситын танкерге дрондар шабуыл жасады
Сурет: cpc.ru
"Қазмұнайгаз" Каспий құбыр консорциумының терминалындағы танкермен болған оқиғаға қатысты ресми түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның мәліметінше, MATILDA кемесін "Қазақтеңізкөлікфлоты" ҰТКҚК" ЖШС (ҚМГ-ның еншілес ұйымы) жалға алған. Каспий Құбыр консорциумының терминалында тұрған танкерге Қазақстан мұнайын тиеу жұмыстары 2026 жылғы 18 қаңтарға жоспарланған.
"13 қаңтарда танкерге ұшқышсыз ұшатын аппараттар шабуыл жасады. Шабуыл салдарынан жарылыс болды, бірақ өрт шықпады. Экипаж арасында зардап шеккендер жоқ", - делінген хабарламада.
Алдын ала бағалау бойынша танкер теңізде жүзуге жарамды, бірінші тексеру кезінде кеме құрылымының айтарлықтай зақымдану белгілері анықталмады. Залал көлемін бағалау жүріп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript