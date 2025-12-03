#Халық заңгері
Оқиғалар

Мемлекет басшысы белгілі қоғам қайраткері Жабайхан Әбділдиннің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 15:41 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы көрнекті ғалым, белгілі қоғам қайраткері Жабайхан Әбділдиннің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Мемлекеттік сыйлықтың, "Парасат" және ІІ, ІІІ дәрежелі "Барыс" ордендерінің иегері Жабайхан Әбділдиннің дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты.

"Жабайхан Мүбәрәкұлы философия ілімінің өрісін кеңейткен күллі ғылым қоғамдастығына танымал ғалым, ұлтжанды тұлға еді. Ұстаздық жолында сүбелі еңбектер жазып, зерделі шәкірттер тәрбиеледі. Ел егемендігін нығайтуға елеулі үлес қосып, іргелі істерге белсене атсалысты, – деп жазылған жеделхатта.
Оқи отырыңыз
Әлеуметтік қызметтерді цифрландыру және базалық зейнетақы өсімі: Еңбек министрі есеп берді
17:31, Бүгін
Әлеуметтік қызметтерді цифрландыру және базалық зейнетақы өсімі: Еңбек министрі есеп берді
Мемлекет басшысы Сейдахмет Құттықадамның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
11:57, 03 наурыз 2024
Мемлекет басшысы Сейдахмет Құттықадамның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Амангелді Айталының отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады
14:04, 21 желтоқсан 2022
Мемлекет басшысы Амангелді Айталының отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады
