Оқиғалар

Алматыда жер сілкінісі сезілді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 12:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 4 желтоқсанда Алматы тұрғындары мен қала қонақтары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ "Сейсмологиялык зерттеу институты" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2025 жылғы 04 желтоқсанда Астана уақытымен 12 сағат 45 мин жер сілкінісі тіркелді.

Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ. Ақпарат анықталуда.

Сурет: Zakon.kz

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
