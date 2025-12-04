Алматыда жер сілкінісі сезілді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 4 желтоқсанда Алматы тұрғындары мен қала қонақтары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ "Сейсмологиялык зерттеу институты" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2025 жылғы 04 желтоқсанда Астана уақытымен 12 сағат 45 мин жер сілкінісі тіркелді.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ. Ақпарат анықталуда.
Сурет: Zakon.kz
