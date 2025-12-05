Қасым-Жомарт Тоқаев "Мейірім" орденін тағайындау туралы шешім қабылдағанын айтты
Сурет: akorda.kz
5 желтоқсан 2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің бизнес қауымдастығы үшін маңызды күнде биылғы "Алтын сапа", "Парыз" және "Қазақстанның үздік тауары" байқауларының жеңімпаздарын марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент әр кәсіпкердің жетістігін ел мерейінің айқын көрінісі деп бағалап, сапалы өнім шығарып, экономиканы дамытуға және халықтың әл-ауқатын арттыруға қосқан үлестерін атап өтті. Сонымен қатар, әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, қайырымдылыққа белсене қатысып жүрген кәсіпкерлерді ерекше құттықтады.
"Биылдан бастап 29 қазан "Қазақстан кәсіпкерлері күні" болып ресми түрде бекітілді. Сонымен қатар мен жоғары әлеуметтік жауапкершілік танытып, қайырымдылық істерге мол үлес қосқаны үшін еліміздің үздік кәсіпкерлеріне берілетін арнайы марапат – "Мейірім" орденін тағайындау туралы шешім қабылдадым. Келесі жылдан бастап залда отырған бірқатар кәсіпкер осы мәртебелі орденмен марапатталады. Бұл еліміздегі барша бизнес өкілдеріне деген айрықша құрметтің белгісі болмақ", – деді Президент.
Бұл шешім еліміздегі барлық бизнес өкілдеріне деген ерекше құрметтің белгісі болып табылады.
