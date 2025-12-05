#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев "Мейірім" орденін тағайындау туралы шешім қабылдағанын айтты

Биылдан бастап 29 қазан &quot;Қазақстан кәсіпкерлері күні&quot; болып ресми түрде бекітілді. Сонымен қатар мен жоғары әлеуметтік жауапкершілік танытып, қайырымдылық істерге мол үлес қосқаны үшін еліміздің үздік кәсіпкерлеріне берілетін арнайы марапат – &quot;Мейірім&quot; орденін тағайындау туралы шешім қабылдадым. Келесі жылдан бастап залда отырған бірқатар кәсіпкер осы мәртебелі орденмен марапатталады. Бұл еліміздегі барша бизнес өкілдеріне деген айрықша құрметтің белгісі болмақ&quot;., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:54 Сурет: akorda.kz
5 желтоқсан 2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің бизнес қауымдастығы үшін маңызды күнде биылғы "Алтын сапа", "Парыз" және "Қазақстанның үздік тауары" байқауларының жеңімпаздарын марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент әр кәсіпкердің жетістігін ел мерейінің айқын көрінісі деп бағалап, сапалы өнім шығарып, экономиканы дамытуға және халықтың әл-ауқатын арттыруға қосқан үлестерін атап өтті. Сонымен қатар, әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, қайырымдылыққа белсене қатысып жүрген кәсіпкерлерді ерекше құттықтады.


"Биылдан бастап 29 қазан "Қазақстан кәсіпкерлері күні" болып ресми түрде бекітілді. Сонымен қатар мен жоғары әлеуметтік жауапкершілік танытып, қайырымдылық істерге мол үлес қосқаны үшін еліміздің үздік кәсіпкерлеріне берілетін арнайы марапат – "Мейірім" орденін тағайындау туралы шешім қабылдадым. Келесі жылдан бастап залда отырған бірқатар кәсіпкер осы мәртебелі орденмен марапатталады. Бұл еліміздегі барша бизнес өкілдеріне деген айрықша құрметтің белгісі болмақ", – деді Президент.

Бұл шешім еліміздегі барлық бизнес өкілдеріне деген ерекше құрметтің белгісі болып табылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еліміздің ішкі жалпы өнімі алғаш рет 300 миллиард доллардан аспақ - Тоқаев
14:02, Бүгін
Еліміздің ішкі жалпы өнімі алғаш рет 300 миллиард доллардан аспақ - Тоқаев
Тоқаев "Алтын сапа" және "Парыз" сыйлықтары иегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты
18:57, 07 желтоқсан 2022
Тоқаев "Алтын сапа" және "Парыз" сыйлықтары иегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты
"Үздік өңір" және "үздік аудан" санаты бойынша байқау жеңімпаздары анықталды
19:16, 07 желтоқсан 2022
"Үздік өңір" және "үздік аудан" санаты бойынша байқау жеңімпаздары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: