Оқиғалар

Талдықорғанда жол ережесін 33 рет бұзған жүргізуші анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 16:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қауіпті жүргізуші" республикалық жедел алдын алу шарасы барысында полицейлер жыл басынан бері жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде елемей келген Талдықорған қаласының 30 жастағы тұрғынын анықтады.

"Қорғау" жүйесінің деректеріне сәйкес, қаңтар айынан бастап Алматы қаласы, Алматы және Жетісу облыстарындағы бейнебақылау камералары аталған жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін 33 рет бұзғанын тіркеген.

Ол бірнеше мәрте жылдамдықты асырған, рұқсат етілмеген жерде көлігін қойған, бағдаршамның тыйым салынған сигналына өткен және жол белгілерінің талаптарын сақтамаған.

Әкімшілік заңнама талаптарын қамтамасыз ету мақсатында аталған көлік құралы айыппұл толық өтелгенге дейін арнайы тұраққа қойылды.

Полиция қызметкерлері берешекті өндіру және қайталанған құқықбұзушылықтардың алдын алу шараларын жүргізуде.

Құқық қорғау органдары жол қозғалысы ережелерін сақтау — заң мен тәртіпті нығайтудың, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғаудың маңызды кепілі екенін еске салады.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
