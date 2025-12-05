Талдықорғанда жол ережесін 33 рет бұзған жүргізуші анықталды
"Қорғау" жүйесінің деректеріне сәйкес, қаңтар айынан бастап Алматы қаласы, Алматы және Жетісу облыстарындағы бейнебақылау камералары аталған жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін 33 рет бұзғанын тіркеген.
Ол бірнеше мәрте жылдамдықты асырған, рұқсат етілмеген жерде көлігін қойған, бағдаршамның тыйым салынған сигналына өткен және жол белгілерінің талаптарын сақтамаған.
Әкімшілік заңнама талаптарын қамтамасыз ету мақсатында аталған көлік құралы айыппұл толық өтелгенге дейін арнайы тұраққа қойылды.
Полиция қызметкерлері берешекті өндіру және қайталанған құқықбұзушылықтардың алдын алу шараларын жүргізуде.
Құқық қорғау органдары жол қозғалысы ережелерін сақтау — заң мен тәртіпті нығайтудың, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғаудың маңызды кепілі екенін еске салады.