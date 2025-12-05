Стоматологиядағы бала өліміне қатысты сарапшы пікір білдірді: Мұндай талдаулармен бәрін тоқтату керек еді
Сурет: Zakon.kz
2025 жылдың 5 желтоқсанында Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жеке стоматологиялық клиникадағы үш жастағы қыздың өліміне қатысты анестезиологтың ісі бойынша сот отырысы жалғасты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Педиатрия бойынша тәуелсіз сарапшы Бахыт Мусина сотта өз қорытындысын баяндап, анестезиолог баланы наркоз алдында 24 сағат бұрын тексермегенін, тек келесі күні ғана көргенін айтты.
"Дәрігер Жұмағұлова талдауларды қарап, бәрі нормада болды деп мәлімдейді. Наркозға ауызша рұқсат берілген. Тәуліктің ішінде талдауларды қарап, таңертең баланы анестезиологиялық көмекке жібермеуге болатын еді. Шын мәнінде, пациентті қарамағансыз, талдауды қарапсыз, бірақ еш патология көрмегенсіз. Ал мен бұл талдауда тромбоциттер – 600, яғни нормадан 200% жоғары. Бұл бір аптадан ұзақ жүріп жатқан септикалық процеске ұқсайды", – деді сарапшы.
Оның айтуынша, балада 18 қазаннан бастап ылғалды жөтел болған.
"Баланың жағдайы қанағаттанарлық сияқты көрінгенімен, тіс ауруынан басқа шағым болмағанымен, сізге келген кезде оның ағзасында іріңді-қабыну процесі жүріп жатқан. Жедел вирустық инфекцияның белгілері сақталған, лимфоцитоз бар, осының фонында іріңді процесс дамыған. Демек бала жақында вирус жұқтырған. Сонымен қатар балада созылмалы темір тапшылығы, яғни анемия бар. Тіс ауруы мен стоматологиялық қабыну оған қосымша ауыртпалық болған", – деді Мусина.
Сарапшы баланың салмағы жасына сай төмен болғанын, бұл иммундық жүйеге де, жалпы жасушалық дамуға да әсер еткенін атап өтті.
"Баладағы масса тапшылығы – бұрынғы терминмен айтқанда дистрофияға жақын жағдай. Бұл тек май тінінің жетіспеушілігі емес, иммундық жасушалардың, қан жасушаларының, сүйек тінінің де жеткіліксіздігі. Тіс эмалінің тез бұзылғаны да осыдан", – деді ол.
Сарапшы ата-ананың да дәрігерге уақытында жүгінбеуі жағдайды ушықтырғанын айтты.
"30 сәуірде стоматолог балаға "бірнеше тістің кариесі" диагнозын қойып, анализдер мен анестетикке аллергиялық сынамаға жолдама берген. Мамыр айының ішінде тістерді емдеп, лак жағу керек еді. Бірақ мамырдан қыркүйекке дейін – бес ай бойы процесс тереңдей берген", – деп түсіндірді Мусина.
Бала бұған дейін қызылша, ауыр пневмония және ұзаққа созылған әлсіздік жағдайын да өткерген.
Сарапшының сөзінше, балада қызу мен жөтел болған кезде де дәрігерге қаралмаған.
"Осындай талдаулармен педиатрсыз қалай баланы қабылдағансыз? Процедура күні таңертең бәрін тоқтату қажет еді. Бұл ұсыныс емес — міндет. Егер балада шыдатпайтын ауырсыну болса, оны қалдыруға болмайды, бұл үлкен стресс. Бірақ стоматолог қай тіс жедел көмекті қажет ететінін анықтап, тек соларға қысқа мерзімді көмек көрсетуі тиіс еді. Қалған кариеспен үш күн де, бір апта да күтуге болады. Сол уақыт ішінде рентген жасап, антибиотик тағайындауға болады", – деді сарапшы.
Қайғылы оқиға 2025 жылғы 30 қазанда болды. Бүлдіршін тісін наркозбен емдеткеннен кейін қайтып оянбаған. Қазір іс сотта қаралуда.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript