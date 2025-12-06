#Халық заңгері
Оқиғалар

Түнде шырт ұйқыдағы Шымкент пен Тараз халқы Өзбекстанда болған жер сілкінісінен оянды

6 желтоқсан 2025
6 желтоқсанда, сағат 02:04-те ҚР ТЖМ "Сейсмологиялық байқау және зерттеулер ұлттық ғылыми орталығы" ЖШС-ның сейсмикалық станциялар желісімен жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 565 шақырым қашықтықта Өзбекстан территориясында орналасқан. Тараз және Шымкент қалаларында жер сілкінісінің есептік қарқындылығы екі балды құрады.

ҚР ТЖМ "Қазселденқорғау" ММ мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексеру бойынша мониторинг жүргізді.

"Сондай-ақ, тіршілікке маңызды нысандарда ықтимал зақым немесе бүлінулердің бар-жоғына шолу жүргізіліп, тексерілді", делінген хабарламада.

Тексеру нәтижелері бойынша зақымдану немесе бүлінулер анықталған жоқ, қазіргі уақытта аталған нысандар штаттық режимде жұмыс істеп тұр.

"Қирандылар мен зардап шеккендер туралы ақпарат болған жоқ. Жағдай тұрақты".ҚР ТЖМ

Өзбекстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жер сілкінісінің ошағы Наманган облысының Пап ауданында орналасқан.

Магнитудасы: 4,5. Тереңдігі: 17 км. Жер сілкінісі ошағындағы тербеліс күші - бес балл.

Shymkent Online Telegram арнасы жүргізген түнгі сауалнама Қазақстандағы ірі үшінші мегаполис тұрғындары жер сілкінісін сезгенін танытады. Көбісі өз эмоцияларымен және бастан өткен жағдайларымен желіде бөліскен.

Сурет: Telegram/Shymkent Online

4 желтоқсанда ҚР ТЖМ Сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығы "Алматыда қатты жер сілкінісі болуы мүмкін бе, жоқ па" деген сауалға жауап берді.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
