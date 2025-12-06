Кеңсайдағы өрт: бір отбасы баспанасы мен екі көлігінен айырылды
Куәгерлердің айтуынша, өрт үй иелері моншада от жаққаннан кейін басталып, қызыл жалын басқа нысандарға тез тараған.
Zakon.kz тілшісінің айтуынша, оқиға орнына келген куәгерлер бәрінің отқа оранғанын көрген: газ, электр сымдары, құрылыс нысандары. Өрт бүкіл учаскені қамтыған. Мұнда тұратын отбасы баспанасыз қалды. Оқиға орнында кішкентай балалар болған, бірақ олардың зардап шеккені туралы ақпарат жоқ.
Сурет: Zakon.kz
Өрт көршілес құрылымдарға да қауіп төндірді: айнала құрғақ шөп болғандықтан от тез тарады. Оқиға орнында өрт сөндірушілер жұмыс істеп жатыр, олар оттың тауға және көрші үйлерге қарай таралуына жол бермеуге тырысуда.
Сурет: Zakon.kz
Куәгерлер жануарларды құтқаруға көмектесті: бірнеше ит байлаулы тұрған, мысықтар өздері қашқан, көліктердің бірін қауіпсіз жерге шығару мүмкін болды, ал тағы екеуі толығымен өртеніп кетті.
Алдын ала мәліметтер бойынша, үй иесі зардап шекті, оның қос қолы мен беті күйіп қалған. Ол өртті сөндіруге немесе құжаттарды алу үшін ішке кіруге тырысқан болуы мүмкін. Оның қандай жағдайда екендігі нақтылануда.
Оқиға орнында тұрғын үйдің артында орналасқан екінші сарай да отқа оранған. Өрттің шығу себептері анықталуда.
Алыстан түсірілген суреттерден қатты өрттің салдарынан тау үстінде будақтаған қара түтінді көруге болады.
Сурет: Zakon.kz
Кеңсай зираты басқа тауда орналасқан, ол жақта өрт жоқ, деп хабарлайды біздің тілшіміз.
Zakon.kz Алматы қаласы ТЖ департаментіне сауал жолдады.
Алматы қалалық ТЖД түсініктемесі:
"Алматы қалалық ТЖД өрт сөндіру звеносы осы минуттарда Медеу ауданындағы "Геолог" бау-бақша серіктестігінің аумағында жоғары дәрежелі өртті жою бойынша жұмыстар жүргізуде. Оқиға орнына келіп жеткенде ашық жалынмен екі ғимарат, үш жеңіл автокөлік және құрылыс қоқыстары отқа оранғаны анықталды. Өрт оқпандары дереу шығарылып, өртті толықтай жою және оның таралуына жол бермеу үшін барлық шаралар қабылдануда. Биік таулы аймақ болғандықтан, қаламен өзара іс-қимыл қызметтері су тасымалдауды ұйымдастырды, осылайша судың үздіксіз жеткізілуі қамтамасыз етілді".