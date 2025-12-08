#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Оқиғалар

Рудныйда бірнеше қылмысқа қатысы бар күдікті ұсталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысының полицейлері бірқатар ұрлық және автокөлікті заңсыз айдап әкету қылмыстарына күдікті 26 жастағы ер адамның қылмыстық әрекетіне нүкте қойды.

Қылмыстық істің басталуына 39 жастағы қала тұрғынының Киров полиция бөліміне жүгінуі себеп болған. 11 қазанда қала тұрғынның үйіне таныс қонаққа келіп, аталған азаматтың телефонын жасырын түрде ұрлап кеткенін хабарлаған.

Ұрлық дерегі бойынша басталған тергеу барысында күдіктінің тек осы қылмысқа ғана емес, қаладағы көрші ауданда жасалған тағы екі құқық бұзушылыққа қатысы бар екені анықталды. Қыркүйектің соңында 65 жастағы қарағандылық тұрғын да осы күдіктіден зардап шеккен. Оның үй ауласында тұрған автокөлігін күдікті айдап әкеткен.

Алайда қылмыскер ұзаққа кете алмаған – жанармай таусылған соң көлікті көрші көшеге тастап, оның ішіндегі мүлікті алып кеткен. Жәбірленушіге келтірілген шығын 50 мың теңгені құраған. Ә.Бөкейхан атындағы полиция бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері бірнеше қылмыстық істі бір өндіріске біріктіріп, күдіктінің орналасқан жерін анықтады.

Жауапкершіліктен жалтаруға тырысқан ер адам Қарағандыдан кетіп, Қостанай облысының Рудный қаласында бой тасалаған. Дегенмен, жазадан қашып құтылмады. Күдікті Рудныйда алкогольдік мас күйде көлік жүргізгені үшін ұсталып, сот шешімімен арнайы қабылдағышқа қамалған.

Қазіргі уақытта күдікті сотқа дейінгі тергеу шеңберінде қамауда отыр. Заттай дәлелдер тәркіленіп, қылмыстық іс материалдарына тіркелді. Полиция оның өңір аумағында жасалған басқа да ұқсас қылмыстарға қатысын тексеруді жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы полицейлері бірнеше мопед ұрлығына қатысы бар күдіктіні ұстады
10:27, 22 мамыр 2024
Алматы полицейлері бірнеше мопед ұрлығына қатысы бар күдіктіні ұстады
Қызылордада бірнеше ұрлыққа қатысы бар күдікті құрықталды
11:23, 11 қыркүйек 2024
Қызылордада бірнеше ұрлыққа қатысы бар күдікті құрықталды
Алматыда бірнеше ұрлыққа қатысы бар күдікті қолға түсті
13:33, 13 мамыр 2024
Алматыда бірнеше ұрлыққа қатысы бар күдікті қолға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: