#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Оқиғалар

Оралда телефон алаяқтарына жәрдемдесті деген күдікпен ер адам ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 10:47 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы Орал қаласы прокуратурасының үйлестіруімен телефон алаяқтары пайдаланған абоненттік нөмірлерді жаппай іске қосуға қатысы бар деген күдікпен 23 жастағы қала тұрғынын ұстады.

Алдын ала тергеу деректері бойынша күдіктілер өздерін Ұлттық банк қызметкерлері ретінде таныстырып, WhatsApp мессенджері арқылы "банктік шотты қорғау" деген жалған желеумен Орал қаласының тұрғынынан 10 млн теңгеден астам қаражатты алдап алған.

Қолданылған байланыс нөмірлерінің барлығы Орал қаласында тіркелгені анықталды. Жедел іс-шаралар барысында Алматы қаласының тумасы шілде айынан бері Оралда уақытша тұрып жатқан азамат қолға түсті.

Ол Telegram арқылы байланысқа шыққан қылмыстық топтың нұсқауымен SIM-карталарды бөгде адамдардың атына рәсімдеп, оларды WhatsApp-та тіркеп, әрі қарай басқаруды алаяқтарға беріп отырған.

Күдіктінің тұрғылықты мекенжайын тексеру кезінде мобильді телефон, роутер, модем, SIM-карталарға арналған арнайы құрылғылар, түрлі операторлардың SIM-карталары және компьютерлік техника тәркіленді.

Азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта іске қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтау бағытында жедел шаралар жүргізілуде.

Осы жылдың басынан бері Орал қаласы прокуратурасының үйлестіруімен БҚО-да полиция алаяқтық топтар үшін абоненттік нөмірлерді жаппай рәсімдеумен айналысқан бес адамды, соның ішінде екі студентті анықтап, қылмыстық жауапқа тартты.

Полиция азаматтарға абоненттік нөмірлерді жалған тұлғаларға рәсімдеу немесе оларды үшінші тұлғаларға беру қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертеді. Сондай-ақ күмәнді ұсыныстар немесе заңсыз әрекеттерге тарту белгілері байқалған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарлау қажеттігін айтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Несие алып, ақшаны шешіп отырған: Оралда 32 жастағы азамат ұсталды
19:07, 28 шілде 2025
Несие алып, ақшаны шешіп отырған: Оралда 32 жастағы азамат ұсталды
Таразда 33 миллион теңгені алаяқтық жолмен иемденген күдікті әйел ұсталды
11:14, 28 қаңтар 2025
Таразда 33 миллион теңгені алаяқтық жолмен иемденген күдікті әйел ұсталды
Ақтөбеде интернет-алаяқтық жасады деген күдікпен үш адам ұсталды
13:37, 22 қазан 2025
Ақтөбеде интернет-алаяқтық жасады деген күдікпен үш адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: