Оқиғалар

Атыраулық құтқарушылар қызыл жалын арасынан 11 адамды алып шықты

Атыраулық құтқарушылар қызыл жалын арасынан 11 адамды алып шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 11:16 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ҚР ТЖМ құтқарушылары 2025 жылғы 9 желтоқсанда көпқабатты тұрғын үйдегі өрттен 11 адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, түнде 112 пультіне Атырау қаласының бір ауданында бес қабатты тұрғын үйдің 1-қабатындағы пәтерде өрт шыққаны туралы хабар түскен.

"Өрт сөндірушілер саты арқылы құтқару қалпақтарын пайдалана отырып, оның ішінде екі бала бар 7 адамды құтқарып, оларды одан әрі тексеру үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырды. Сонымен қатар автосатының көмегімен тағы төрт адам құтқарылды, олардың ішінде бір бала бар",- делінген ақпаратта.

Өрт сөндіру бөлімшелерінің шұғыл және үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт толықтай сөндірілді. Қызыл жалынның шығу себебі анықталуда.

Бұған дейін СҚО-да екіқабатты қонақ үй отқа оранғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
