Оқиғалар

Алматыда полицейлер автокөлік ұрысын ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:39 Фото: Zakon.kz
"102" пультіне автокөліктің ішінен бағалы мүлік ұрланғаны туралы хабарлама түскеннен кейін жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп, күдікті анықталып, ұсталды.

Тексеру нәтижесінде оның бірқатар қылмысты жүйелі түрде жасағаны белгілі болды.

Қазіргі уақытта оның сегіз қылмыстық эпизодқа қатысы бары расталып отыр. Полиция мұндай құқық бұзушылықтарды жүйелі түрде анықтап, жолын кесуді жалғастырады.

Әрбір іс заң аясында соңына дейін жеткізіледі. Күдікті қамауға алынып, қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр, – деді Жетісу аудандық полиция басқармасының бастығы Жәнібек Шынасылов.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада автокөлік салонынан ұрлық жасаған күдікті ұсталды
11:55, 02 маусым 2025
Елордада автокөлік салонынан ұрлық жасаған күдікті ұсталды
Таразда полицейлер күмәнді сөмкелерді тексеру үшін бір күнде екі шақыртуға шықты
10:11, 30 мамыр 2024
Таразда полицейлер күмәнді сөмкелерді тексеру үшін бір күнде екі шақыртуға шықты
Алматы полицейлері мас жүргізушіні ұстады
15:15, 16 мамыр 2023
Алматы полицейлері мас жүргізушіні ұстады
