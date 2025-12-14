#Халық заңгері
Оқиғалар

Ақтау, Атырау әуежайларында жолаушыларға рейстердің кешігетіні ескертілді

Әуежай, Ақтау, Атырау, рейстер, кешігу, қолайсыз ауа райы, Air Astana, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.12.2025 11:47 Сурет: Zakon.kz
2025 жылы 14 желтоқсанда Ақтау және Атырау қалаларынан ұшып шығуды жоспарлап отырған жолаушыларға рейстердің кешігетіні ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған өңірдегі қолайсыз ауа райы түрткі екені нақтыланады.

"Air Astana әуекомпаниялар тобының атынан Ақтау және Атыраудан/ға ұшатын рейстердің ауа райының бұзылуына және Ақтау, Атырауға ұшатын ұшақтарда мұзға қарсы өңдеу жұмыстарын атқару мүмкін болмай жатқанына байланысты кешігіп жатқанын хабарлаймыз", делінген аталған әуе компания хабарламасында.

Жолаушыларға әуежайға шықпас бұрын рейске қатысты ақпаратты ресми сайттан немесе мобильді қолданбадан қарау ұсынылады.

"Қазгидрометтің" 14 желтоқсанда жариялаған дауылды ескертуіне сүйенсек, Ақтауда аздап қар жауады, боран соғады, көктайғақ болады деп күтіледі. Соққан желдің екпіні - 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с, ал кейбір жерде 30 м/с немесе одан да көп. Атырауда қар жауып, көктайғақ болады, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.

Оқи отырыңыз
Атырауда қатты жел тұрып, үйлер, көліктер бүлінді, жарық жаппай сөніп қалды
12:57, Бүгін
Атырауда қатты жел тұрып, үйлер, көліктер бүлінді, жарық жаппай сөніп қалды
Ақтау әуежайы бірнеше рейстің кешігетінін ескертті
14:03, 03 қараша 2024
Ақтау әуежайы бірнеше рейстің кешігетінін ескертті
Алматы әуежайындағы маңызды өзгерістер туралы жолаушыларға ескерту жасалды
11:27, 11 қыркүйек 2025
Алматы әуежайындағы маңызды өзгерістер туралы жолаушыларға ескерту жасалды
