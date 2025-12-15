Астанада ауа райының нашарлауына байланысты рейстер кешіктірілді
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 15 желтоқсанда Астанадағы қолайсыз ауа райы әуежайдағы кейбір рейстердің жұмысына әсер етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әуе айлағының баспасөз қызметінің мәліметінше, сағат 13:30 бен 14:10 аралығында әуежай аумағында циклон өтіп, ауа райы күрт нашарлап, көріну қашықтығы шамамен 200 метрге дейін төмендеген.
"Аталған уақыт аралығында кестедегі өзгерістер екі рейске қатысты болды. Қазіргі таңда ауа райы біртіндеп тұрақтанып келеді, әуежай қызметтері қалыпты режимде жұмысын жалғастыруда", – делінген хабарламада.
Жолаушыларға рейстердің өзекті мәртебесін әуе компанияларынан немесе әуежайдың онлайн-тақтасынан нақтылау ұсынылады.
Қазіргі жағдай бойынша:
- Мәскеу – Астана бағыты бойынша ұшқан әуе кемесінің экипажы Омбы қаласындағы қосалқы әуежайға қону туралы шешім қабылдады;
- Астана – Алматы рейсі ауа райының жақсаруын күткен.
Синоптиктер алдағы күндері Астанада қар мен боран болатынын болжаған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript