Оқиғалар

ШҚО-да жарты келіге жуық есірткімен курьер қолға түсті

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 11:04 Фото: pxhere
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері тыйым салынған интернет-дүкеннің "қоймашы-ораушысы" ретінде әрекет еткен Алматы облысының тұрғынын анықтап, ұстады.

Күдіктінің уақытша тұрған жалдамалы пәтеріне санкцияланған тінту жүргізу кезінде ақ түсті ұнтақ тәрізді зат салынған бес полимерлі пакет және өсімдік тектес заты бар екі полимерлі пакет табылып, тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген психотроптық заттардың жалпы салмағы 495,32 грамды құрады.

Тергеу барысында ұсталған азаматтың мессенджерлердің бірі арқылы есірткі таратушы ретінде жұмысқа тартылғаны, сондай-ақ белгісіз куратормен байланыс орнатып, одан тапсырмалар алып отырғаны анықталды.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция департаменті азаматтарды интернет арқылы есірткі таратуға тарту — аса қауіпті қылмыс екенін ескертеді.

"Жеңіл табыс" уәдесімен ұсынылатын мұндай әрекеттер міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке әкеліп, адамның болашағына зор қауіп төндіреді. Полиция жастарды сақ болуға және күмәнді ұсыныстарға алданбауға шақырады.

Оқи отырыңыз
Түркістан облысында тұрғыннан 1 келіге жуық есірткі тәркіленді
16:41, 26 наурыз 2025
Түркістан облысында тұрғыннан 1 келіге жуық есірткі тәркіленді
ШҚО-да полицейлер есірткі сататын интернет-дүкенді жойды
10:34, 16 қазан 2024
ШҚО-да полицейлер есірткі сататын интернет-дүкенді жойды
ШҚО-да психотроптық заттарды сатумен айналысқан азамат ұсталды
13:44, 03 желтоқсан 2025
ШҚО-да психотроптық заттарды сатумен айналысқан азамат ұсталды
