#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Оқиғалар

Мемлекет басшысына ЮНЕСКО Бас директорынан хат келіп түсті

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 14:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ЮНЕСКО Бас директоры Халед әл-Анани хатында осы жоғары лауазымға тағайындалуымен арнайы құттықтағаны үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 16 желтоқсанда Ақорда мәлімдеді.

"Халед әл-Анани Ұйымның білім, ғылым, мәдениет, коммуникация және ақпарат салаларындағы негізгі басымдықтарын жүзеге асыруға бейілдігін атап өтті",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар ЮНЕСКО Бас директоры ортақ құндылықтарды ілгерілету жолында Қазақстанмен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға әзір екенін растады.

Бұған дейін мемлекет басшысының Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қатар Әмірі Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз ризашылығын білдірді
20:02, 07 маусым 2023
Қатар Әмірі Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз ризашылығын білдірді
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ЮНЕСКО-ның Бас директоры Одрэ Азулемен кездесті
20:30, 07 қараша 2023
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ЮНЕСКО-ның Бас директоры Одрэ Азулемен кездесті
Аида Балаева ЮНЕСКО Бас директорының орынбасарымен кездесті
10:16, 05 қараша 2024
Аида Балаева ЮНЕСКО Бас директорының орынбасарымен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: