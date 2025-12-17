#Халық заңгері
Оқиғалар

Шымкентте 16 магнит тасын жұтып қойған үш жасар балаға шұғыл ота жасалды

Ота, Шымкент, магнит, тас, жұтып қою, үш жасар бала , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 22:54 Сурет: pexels
Шымкентте дәрігерлер 16 магнит тасын жұтып қойған балаға күрделі ота жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шымкент қалалық Денсаулық сақтау басқармасынаың мәліметінше, қалалық балалар клиникалық ауруханасына іші қатты ауырған 3 жасар бала жеткізілді. Ата-анасының айтуынша, бала ойнап жүріп магниттерді жұтып қойған. Балақайдың ішін тексергенде айқын ауырсыну белгілері анықталады.

"Қабылдау бөлімінде науқасқа шұғыл медициналық шаралар жүргізіліп, одан кейін хирургия бөлімшесіне жатқызылды. Рентгенологиялық зерттеудің тікелей проекциясында баланың ішінен бөгде зат анықталды. Тиісті медициналық тексерулерден кейін балаға жедел ота жасалды", делінген хабарламада.

Ішіне видеоэзофагогастроскопия жүргізіліп, асқазан қуысынан диаметрі шамамен 0,5 сантиметр болатын 16 магнит тасы анықталды.

"Бөгде заттар эндоскопиялық граспердің көмегімен ағзадан толық алынып тасталды. Қазіргі таңда баланың жағдайы қанағаттанарлық, дәрігерлер науқастың өміріне төнген қауіптің дер кезінде алдын алды", - дейді дәрігерлер.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
