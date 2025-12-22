#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Корея президентін туған күнімен құттықтады

Мемлекет басшысы Корея президентін туған күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 11:41 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Корея президенті Ли Чжэ Мёңді туған күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, президент жеделхатта Корея Республикасы Қазақстанның Азиядағы сенімді серіктесі екенін атап өтіп, екі ел арасындағы зор әлеуетке ие ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ерекше мән беретінін жеткізген.

"Сонымен қатар Корея Президентімен бірге күш-жігер жұмылдыра отырып, кеңейтілген стратегиялық әріптестікті жаңа деңгейге көтеруге әзірлігін растады. Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёңнің аса жауапты қызметіне толағай табыс, Корея халқына құт-береке тіледі".Ақорда

Бұған дейін мемлекет басшысының Асанәлі Әшімовтің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
11:27, 03 қазан 2025
Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен құттықтады
08:51, 16 желтоқсан 2024
Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Мемлекет басшысы Үндістан президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
20:48, 15 тамыз 2024
Мемлекет басшысы Үндістан президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: