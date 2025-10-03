Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
2025 жылдың 3 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёңді және корей халқын осы елдің Ұлттық күнімен құттықтады.
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы сан қырлы байланыс қарқынды түрде нығайып келе жатқанына назар аударып, қос халықтың игілігі жолында стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдету үшін күш-жігер біріктіруге бейіл екенін растады, – деп жазылған ресми ақпаратта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёңнің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Корея Республикасына құт-береке тіледі.
