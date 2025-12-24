Президенттің арнаулы әдеби сыйлығы: оны 2025 жылы кімдер алды
Мемлекет басшысы бірнеше жазушы мен ақын үшін Президенттік арнаулы әдеби сыйлық тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қажетті құжатқа Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 24 желтоқсанда қол қойды.
"Мемлекет басшысы "2025 жылы қазақстандық жас жазушылар мен ақындар үшін Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты беру туралы" Жарлыққа қол қойды",- деп жазды Ақорда.
Осылайша, биыл келесі жас жазушылар мен ақындар үшін Президенттік арнаулы әдеби сыйлық беріледі:
- "Проза" номинациясы бойынша "Тергеуші" туындысы үшін Арман Ерланұлы Әлменбетке;
- "Поэзия" номинациясы бойынша "Құмдағы хикая" өлеңдер жинағы үшін Саян Кенжеғалиұлы Есжановқа;
- "Драматургия" номинациясы бойынша "Ақ киіз" драмалық шығармасы үшін Бауыржан Ширмединұлы Мұстафиевке;
- "Балалар әдебиеті" номинациясы бойынша "Жазда атамның ауылында..." өлеңдер жинағы үшін Асылан Біржанұлы Тілегеновке берілді.
