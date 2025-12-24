#Халық заңгері
Оқиғалар

Кәмелетке толмаған қызды зорлап, артынша өлтірген: айыпталушы өмір бойына түрмеге тоғытылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында кәмелетке толмаған қызды зорлап, артынша осы қылмысын жасыру мақсатында оны ​​өлтірген күдіктіге үкім шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотта анықталғандай, 2025 жылдың 6 маусымында, шамамен сағат 00:30-да сотталушы жұмыстан үйіне қайтып келе жатқан, дүкенде жұмыс істейтін, кәмелетке толмаған сатушыға шабуыл жасаған. Ол оны зорлап, басқа да жыныстық зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған, содан кейін жәбірленушіні тұншықтырып өлтіріп, қасақана өлімге әкеп соқтырған.

Сотталушының кінәсі сот сараптамалар қорытындыларымен, бейнематериалдармен және қылмыстық істегі басқа материалдармен толық дәлелденді.

Сот үкімімен сотталушыға тағайындалған жазаларды қосып, өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Мұнымен қоса, сотталушыдан жәбірленушінің өкіліне моральдық шығын ретінде 50 млн теңге өндіріп алынды.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қостанайда 16 жасар қызды зорлап, артынан өлтірді деп айыпталған ер адам 25 жылға сотталды
19:26, 18 желтоқсан 2024
Қостанайда 16 жасар қызды зорлап, артынан өлтірді деп айыпталған ер адам 25 жылға сотталды
Ақтөбе тұрғыны қызды зорлап, артынша оны жетінші қабаттан лақтырып жіберген
12:55, 20 сәуір 2024
Ақтөбе тұрғыны қызды зорлап, артынша оны жетінші қабаттан лақтырып жіберген
Павлодарда кәмелетке толмаған қызды зорлаған ер адам 15 жылға сотталды
22:49, 20 мамыр 2024
Павлодарда кәмелетке толмаған қызды зорлаған ер адам 15 жылға сотталды
