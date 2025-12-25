Қауқары кеткен әкесін соққының астына алған түркістандық жігіт 10 жылға дейін сотталуы мүмкін
"КТК" телеарнасының мәліметіне сүйенсек, 40 жастағы ер адам жұбайымен бірге жылдар бойы қарт әкесін қорлап, ұрып-соғып келген. Ол тіпті қарияны қан-жоса етіп сабап, үйдің ауласында сүйреген.
Жантүршігерлік кадрларды көршісі таспалап, полицияға өткізген. Көрген қорлығы мен алған жарақаттары салдарынан қария желіде тараған видеодан кейін көпке бармай жан тәсілім етті. Белгілі болғандай, тергеу барысында ұрып-соғу әрекеттері жүйелі түрде болғаны және кейде кәмелетке толмаған балалардың көзінше жасалғаны анықталды.
Тергеу шамамен үш айға созылды. Оның аясында құқық қорғау органдары марқұмның өлімінің нақты себебін анықтау үшін мәйітті эксгумациялауға дейін барған.
Нәтижесінде түркістандық тұрғынға Қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша айып тағылды: дәрменсіз күйдегі адамды азаптау және денсаулыққа қасақана зиян келтіру. Егер оның кінәсі дәлелденсе, ол 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Бұған дейін әкесін ұрып өлтірген азғынның әйеліне де қылмыстық іс қозғалғанын жазғанбыз.