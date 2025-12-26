#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Оқиғалар

3 тағдырды құтқарған бейбіт күннің батыры

Үйде өрт шықса, көпқабатты үй шатырына шыққан адамның өмірі қыл үстінде тұрған сәтте, немесе бір сәттік қателік орны толмас жағдайға әкелуі мүмкін кезде учаскелік инспекторлар. Олар күн сайын өзгенің қайғысымен, қорқынышымен бетпе-бет келіп жүрген жандар., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 15:04 Сурет: ҚР ІІМ
Үйде өрт шықса, көпқабатты үй шатырына шыққан адамның өмірі қыл үстінде тұрған сәтте, немесе бір сәттік қателік орны толмас жағдайға әкелуі мүмкін кезде учаскелік инспекторлар. Олар күн сайын өзгенің қайғысымен, қорқынышымен бетпе-бет келіп жүрген жандар.

Әл-Фараби ауданы полиция басқармасының учаскелік инспекторы Нұрсұлтан Дөңесхан – дәл сондай кәсіби мамандардың бірі. Ол сын сағатта ойланып тұрмай, жедел әрекет етеді. Жуырда ғана ол үш бірдей шымкенттіктің өмірін аман алып қалды.

Әр оқиға – оның батылдығы мен жоғары кәсібилігінің айқын дәлелі. Бірде кезекші бөлімге көпқабатты үйде өрт шыққаны туралы хабар түсті. Пәтерді жалын шарпып, қою түтін баспалдақ алаңына тарай бастаған. Тұрғындар сыртқа асығып жатқанда, көрші пәтерде ұйықтап жатқан баланың қалғаны белгілі болды.

Нұрсұлтан кідірместен ішке кіріп, баланы тауып, аман-есен сыртқа алып шықты. Тағы бір күні полицияға көпқабатты үйдің төбесіне шыққан ер адам туралы хабар түсті. Ол шатырдың шетінде тұрып, қауіпті қадам жасамақ болған. Сол сәтте учаскелік инспектор әріптестерімен бірге дер кезінде жетіп, азаматтың өмірін сақтап қалды.

Ең күрделісі отбасылық жанжалдан кейінгі шақырту болды. Қала тұрғыны өзіне пышақ жарақатын салған. Жедел жәрдем келгенше, Нұрсұлтан алғашқы көмек көрсетіп, дәрігерлерге тапсырғанға дейін оның жағдайын бақылауда ұстады.

Полицейдің әрекеті шешуші рөл атқарып, ер адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Мұндай сәттер сирек жағдайда үлкен жаңалыққа айналады. Олар ерекше жариялылықсыз, күнделікті қызмет барысында орын алады.

Алайда дәл осы үнсіз ерліктерден учаскелік инспекторлардың күнделікті, бірақ аса маңызды қызметі қалыптасады. Нұрсұлтан Дөңесхан – ерлік сөзде емес, нақты іс-әрекетте екенін дәлелдейтін тұлға. – Қауіпті сәттерде мен тек өз міндетімді атқардым, – деп қысқа ғана пікір білдірді тәртіп сақшысы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада қызметтік өкілеттігін пайдаланып, 34 млн теңге иемденген күдікті ұсталды
15:17, Бүгін
Астанада қызметтік өкілеттігін пайдаланып, 34 млн теңге иемденген күдікті ұсталды
Ақтөбеде автокөлік иесі айыппұлдан жалтарып мемлекеттік нөмірлерді ауыстырып отырған
14:43, Бүгін
Ақтөбеде автокөлік иесі айыппұлдан жалтарып мемлекеттік нөмірлерді ауыстырып отырған
Алматыда жаяу жүргіншілер өткелінде 17 жасар қызды көлік қағып кетті
14:23, Бүгін
Алматыда жаяу жүргіншілер өткелінде 17 жасар қызды көлік қағып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: