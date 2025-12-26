3 тағдырды құтқарған бейбіт күннің батыры
Әл-Фараби ауданы полиция басқармасының учаскелік инспекторы Нұрсұлтан Дөңесхан – дәл сондай кәсіби мамандардың бірі. Ол сын сағатта ойланып тұрмай, жедел әрекет етеді. Жуырда ғана ол үш бірдей шымкенттіктің өмірін аман алып қалды.
Әр оқиға – оның батылдығы мен жоғары кәсібилігінің айқын дәлелі. Бірде кезекші бөлімге көпқабатты үйде өрт шыққаны туралы хабар түсті. Пәтерді жалын шарпып, қою түтін баспалдақ алаңына тарай бастаған. Тұрғындар сыртқа асығып жатқанда, көрші пәтерде ұйықтап жатқан баланың қалғаны белгілі болды.
Нұрсұлтан кідірместен ішке кіріп, баланы тауып, аман-есен сыртқа алып шықты. Тағы бір күні полицияға көпқабатты үйдің төбесіне шыққан ер адам туралы хабар түсті. Ол шатырдың шетінде тұрып, қауіпті қадам жасамақ болған. Сол сәтте учаскелік инспектор әріптестерімен бірге дер кезінде жетіп, азаматтың өмірін сақтап қалды.
Ең күрделісі отбасылық жанжалдан кейінгі шақырту болды. Қала тұрғыны өзіне пышақ жарақатын салған. Жедел жәрдем келгенше, Нұрсұлтан алғашқы көмек көрсетіп, дәрігерлерге тапсырғанға дейін оның жағдайын бақылауда ұстады.
Полицейдің әрекеті шешуші рөл атқарып, ер адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Мұндай сәттер сирек жағдайда үлкен жаңалыққа айналады. Олар ерекше жариялылықсыз, күнделікті қызмет барысында орын алады.
Алайда дәл осы үнсіз ерліктерден учаскелік инспекторлардың күнделікті, бірақ аса маңызды қызметі қалыптасады. Нұрсұлтан Дөңесхан – ерлік сөзде емес, нақты іс-әрекетте екенін дәлелдейтін тұлға. – Қауіпті сәттерде мен тек өз міндетімді атқардым, – деп қысқа ғана пікір білдірді тәртіп сақшысы.