Атырауда үш адам газдан уланып қайтыс болды

Атырау маңында үш адам табиғи газбен уланып, қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, қайғылы оқиға 28 желтоқсанда сағат 13:40 шамасында Томарлы ауылында орналасқан жеке тұрғын үйде болған.
Алдын ала ақпарат бойынша, оқиғаның себебі табиғи газбен жұмыс істейтін жылыту пешінде арнайы тартудың болмауы.
Төтенше жағдай кезінде үйде 1958 жылы туылған ерлі-зайыптылар, сондай-ақ 1953 жылы туған ер адам болған. Үшеуі де жедел қызметтер келгенге дейін қайтыс болды.
Қазіргі уақытта болған жағдайдың мән-жайы анықталуда.
