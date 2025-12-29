#Халық заңгері
Оқиғалар

Атырауда үш адам газдан уланып қайтыс болды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 10:24 Фото: pexels
Атырау маңында үш адам табиғи газбен уланып, қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, қайғылы оқиға 28 желтоқсанда сағат 13:40 шамасында Томарлы ауылында орналасқан жеке тұрғын үйде болған.

Алдын ала ақпарат бойынша, оқиғаның себебі табиғи газбен жұмыс істейтін жылыту пешінде арнайы тартудың болмауы.

Төтенше жағдай кезінде үйде 1958 жылы туылған ерлі-зайыптылар, сондай-ақ 1953 жылы туған ер адам болған. Үшеуі де жедел қызметтер келгенге дейін қайтыс болды.

Қазіргі уақытта болған жағдайдың мән-жайы анықталуда.

Бұған дейін Жетісу облысында қар құрсауында қалған 15 адам құтқарылғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
