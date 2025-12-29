Жетісу облысында қар құрсауында қалған 15 адам құтқарылды
Жетісу облысы Алакөл ауданы, Үшарал–Достық автожолында, Көктұма стансиясынан 20 шақырым жерде құтқарушылар қарлы боран арасынан 15 адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметіне сүйенсек, қар құрсауында калып қойған бес жеңіл көліктен адамдарды эвакуациялау бойынша авариялық-құтқару жұмыстары жүргізілді.
ТЖМ құтқарушыларының күшімен 15 адам құтқарылды. Барлығы Көктұма стансасына жеткізілді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.
ТЖМ азаматтарға жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайларын ескеріп, жол қауіпсіздігін қатаң сақтау керектігін ескертеді.
Бұған дейін БҚО-да мұз астына түсіп кеткен жүк көлігі шығарылғанын жазғанбыз.
