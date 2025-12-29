#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

Жетісу облысында қар құрсауында қалған 15 адам құтқарылды

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысы Алакөл ауданы, Үшарал–Достық автожолында, Көктұма стансиясынан 20 шақырым жерде құтқарушылар қарлы боран арасынан 15 адамды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметіне сүйенсек, қар құрсауында калып қойған бес жеңіл көліктен адамдарды эвакуациялау бойынша авариялық-құтқару жұмыстары жүргізілді.

ТЖМ құтқарушыларының күшімен 15 адам құтқарылды. Барлығы Көктұма стансасына жеткізілді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.

ТЖМ азаматтарға жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайларын ескеріп, жол қауіпсіздігін қатаң сақтау керектігін ескертеді.

Бұған дейін БҚО-да мұз астына түсіп кеткен жүк көлігі шығарылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында 26 жүк көлігі қар құрсауында қалып қойды
08:23, 18 желтоқсан 2024
Жетісу облысында 26 жүк көлігі қар құрсауында қалып қойды
Жетісу облысында 200-ден астам адам құтқарылды
11:43, 20 ақпан 2024
Жетісу облысында 200-ден астам адам құтқарылды
Жетісу облысында екі адам қар құрсауында қалып қойды
11:09, 15 желтоқсан 2024
Жетісу облысында екі адам қар құрсауында қалып қойды
