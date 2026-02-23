#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Оқиғалар

Қостанай облысында 13 адам қар құрсауында қалып қойды

Қостанай облысында 13 адам қар құрсауында қалып қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 10:34 Сурет: бейнежазба скриншоты
Қостанай облысы Денисов ауданында құтқарушылар қарлы боранда қалып қойған 13 адамға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, эвакуациялау бойынша авариялық-құтқару жұмыстары Перелески ауылының маңында, республикалық маңызы бар "Қостанай-Қарабұтақ" KAZ19 тас жолында болған.

Ауа райының күрделілігі және жауған қар салдарынан бірнеше көлік қозғалын жалғастыра алмаған.

"Құтқарушылар мен ЖШС қызметкерлерінің күшімен қар құрсауынан жолдың тазартылған учаскесіне 13 адам болған жеті жеңіл автокөлік шығарылды",- делінген ақпаратта.

Ведомство мәліметінше, эвакуацияланғандар медициналық көмекке мұқтаж болмады.

Алдын алу мақсатында құтқарушылар ауа райының өзгеруін қадағалау, мүмкіндігінше елді мекендерден тыс жерлерге шығуды шектеу және шұғыл қызметтердің хабарламаларын мұқият қадағалау қажеттігін ескертеді.

Бұған дейін Алматы тауларында блок бекеттер қойылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында көшкін кезінде студент қаза тапты
13:56, Бүгін
Алматы тауларында көшкін кезінде студент қаза тапты
Жетісу облысында 41 адам қар құрсауында қалып қойды
18:30, 17 желтоқсан 2024
Жетісу облысында 41 адам қар құрсауында қалып қойды
Қостанай облысында балықшы мұз құрсауында 7 сағат қалып қойды
19:23, 12 желтоқсан 2025
Қостанай облысында балықшы мұз құрсауында 7 сағат қалып қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: