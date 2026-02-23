Қостанай облысында 13 адам қар құрсауында қалып қойды
Қостанай облысы Денисов ауданында құтқарушылар қарлы боранда қалып қойған 13 адамға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, эвакуациялау бойынша авариялық-құтқару жұмыстары Перелески ауылының маңында, республикалық маңызы бар "Қостанай-Қарабұтақ" KAZ19 тас жолында болған.
Ауа райының күрделілігі және жауған қар салдарынан бірнеше көлік қозғалын жалғастыра алмаған.
"Құтқарушылар мен ЖШС қызметкерлерінің күшімен қар құрсауынан жолдың тазартылған учаскесіне 13 адам болған жеті жеңіл автокөлік шығарылды",- делінген ақпаратта.
Ведомство мәліметінше, эвакуацияланғандар медициналық көмекке мұқтаж болмады.
Алдын алу мақсатында құтқарушылар ауа райының өзгеруін қадағалау, мүмкіндігінше елді мекендерден тыс жерлерге шығуды шектеу және шұғыл қызметтердің хабарламаларын мұқият қадағалау қажеттігін ескертеді.
Бұған дейін Алматы тауларында блок бекеттер қойылғанын жазғанбыз.
