Оқиғалар

Алматы тауларында блок бекеттер қойылды

Алматы таулары, ТЖМ, блок бекеттер, қар көшкіні, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 15:16 Сурет: Instagram/shymbulakmountainresort
Алматы қаласының таулы аймақтарында қар көшкіні қаупінің жоғары деңгейі сақталуда. ТЖМ азаматтарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды, таулы аймақтарға барудан уақытша бас тартуды ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Cондай-ақ төтеншеліктер халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қар көшкіні қаупі бар учаскелерде блок-бекеттер қойылғанын нақтылайды.

"Таулы аймақтарға баруды жоспарлау кезінде қалыптасқан ауа райы жағдайларын және уәкілетті қызметтердің ресми ескертулерін ескерулеріңізді сұраймыз", делінген ҚР ТЖМ-ның 2026 жылғы 22 ақпандағы хабарламасында.

Айта кетсек, синоптиктер 23 ақпанда қалада тұман болатынын, ал таулы аймақтарда жел екпіні 15-20 м/с дейін жететінін ескертіп, дауылды ескерту жариялады.

Төтеншеліктер 18 ақпанда да осындай ескерту жасап, алматылықтарды табиғи қауіптен құлақтандырған болатын.


Оқи отырыңыз
Алматы тауларында қар көшкіні қаупіне байланысты блок-бекеттер қойылады
19:30, 14 ақпан 2026
Алматы тауларында қар көшкіні қаупіне байланысты блок-бекеттер қойылады
ТЖМ Алматы қаласының тұрғындарына ескерту жасады
20:27, 20 наурыз 2024
ТЖМ Алматы қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Алматыдағы шатқалдарға блокбекеттер қойылды
14:01, 23 сәуір 2023
Алматыдағы шатқалдарға блокбекеттер қойылды
