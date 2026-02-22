Алматы тауларында блок бекеттер қойылды
Алматы қаласының таулы аймақтарында қар көшкіні қаупінің жоғары деңгейі сақталуда. ТЖМ азаматтарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды, таулы аймақтарға барудан уақытша бас тартуды ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Cондай-ақ төтеншеліктер халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қар көшкіні қаупі бар учаскелерде блок-бекеттер қойылғанын нақтылайды.
"Таулы аймақтарға баруды жоспарлау кезінде қалыптасқан ауа райы жағдайларын және уәкілетті қызметтердің ресми ескертулерін ескерулеріңізді сұраймыз", делінген ҚР ТЖМ-ның 2026 жылғы 22 ақпандағы хабарламасында.
Айта кетсек, синоптиктер 23 ақпанда қалада тұман болатынын, ал таулы аймақтарда жел екпіні 15-20 м/с дейін жететінін ескертіп, дауылды ескерту жариялады.
Төтеншеліктер 18 ақпанда да осындай ескерту жасап, алматылықтарды табиғи қауіптен құлақтандырған болатын.
