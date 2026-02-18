#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматы тауларына бармақ болғандарға шұғыл ескерту жасалды

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 15:18 Фото: akorda.kz
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті тауға жорыққа шығуды жоспарлап жүрген тұрғындарға үндеу жасады.

Қазіргі уақытта тауда серуендеуді кейінге қалдырған жөн.

Қазгидромет жариялаған дауылды ескертуге сүйене отырып, 2026 жылғы 18 ақпанда департамент таулы аймақтарда қалың жауын-шашынның түсуіне және қар жамылғысының тұрақсыз болуына байланысты қар көшкіні жүру қаупі бар екенін мәлімдеді.

"Қар басқан беткейлерге шығу ұсынылмайды, себебі қар көшкінін қоздыру қаупі бар. Алдағы күндері тауға барудан бас тартуды сұраймыз", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

Егер ескертулерге қарамастан төтенше жағдай орын алса, 112 нөміріне қоңырау шалу қажет.

Айта кетейік, бұған дейін Алматы тауларында қар көшкіні туристердің жолын бөгегені туралы хабарланған болатын.

