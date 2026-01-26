#Халық заңгері
Қоғам

Суға бату қаупі бар: құтқарушылар Алматы тұрғындарына ескерту жасады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 10:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 26 қаңтарда Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) тұрғындарға қыс мезгілінде су айдындарында демалудың қауіптілігі туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, тұрғындар әлеуетті қауіпке қарамастан Үлкен Алматы өзеніндегі бөгет маңында демалуда.

"Мамандардың айтуынша, демалысқа беріліп жүрген адамдар қауіптің барын байқамауы мүмкін: ауа райының тұрақсыздығына байланысты мұз әлі мықты емес, оның жарықшақтануы және адамдардың суға бату қаупі бар, әсіресе құтқару посттары жоқ және жедел көмек көрсету мүмкіндігі жоқ жерлерде", – делінген хабарламада.

ТЖД қызметкерлері полициямен бірлесіп демалушыларға су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

ТЖД ескертеді, су айдындарында қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған – 7 АЕК (27 524 теңге), оның 50%-ын қысқартылған тәртіппен төлеуге болады.

Сонымен қатар құтқарушылар мұздың бір адам үшін қауіпсіз қалыңдығы кемінде 10 см болуы тиіс екенін еске салды. Қараңғы уақытта, көріну нашар кезде, сондай-ақ мұз қатып жатқан немесе еріп жатқан кезеңде мұзға шығуға қатаң тыйым салынады.

Айта кетейік, 2026 жылғы 24 қаңтарда Капшагада балықшы мұздың астына батып кеткені хабарланған еді.

