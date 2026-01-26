Суға бату қаупі бар: құтқарушылар Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Ведомствоның мәліметінше, тұрғындар әлеуетті қауіпке қарамастан Үлкен Алматы өзеніндегі бөгет маңында демалуда.
"Мамандардың айтуынша, демалысқа беріліп жүрген адамдар қауіптің барын байқамауы мүмкін: ауа райының тұрақсыздығына байланысты мұз әлі мықты емес, оның жарықшақтануы және адамдардың суға бату қаупі бар, әсіресе құтқару посттары жоқ және жедел көмек көрсету мүмкіндігі жоқ жерлерде", – делінген хабарламада.
ТЖД қызметкерлері полициямен бірлесіп демалушыларға су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
ТЖД ескертеді, су айдындарында қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған – 7 АЕК (27 524 теңге), оның 50%-ын қысқартылған тәртіппен төлеуге болады.
Сонымен қатар құтқарушылар мұздың бір адам үшін қауіпсіз қалыңдығы кемінде 10 см болуы тиіс екенін еске салды. Қараңғы уақытта, көріну нашар кезде, сондай-ақ мұз қатып жатқан немесе еріп жатқан кезеңде мұзға шығуға қатаң тыйым салынады.
Айта кетейік, 2026 жылғы 24 қаңтарда Капшагада балықшы мұздың астына батып кеткені хабарланған еді.