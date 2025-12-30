Әдепсіздігі үшін бес тәулікке қамалды: Алматыда туристпен жанжал шығарған жүргізуші жазаланды
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қала көшелерінің бірінде автокөлік жүргізушісі терезесін ашып, басқа көлікте отырған шетелдік азаматқа қатысты жанжал бастап, ар-намысына тиетін сөздер айтқан.
Аталған дерек бойынша құқық бұзушы анықталып, ұсталды.
Жиналған материалдар сотқа жолданып, сот шешімімен құқық бұзушы ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, бес тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Полиция кез келген өрескелдікке, сыйламаушылыққа және арандатушылық әрекеттерге, оның ішінде елімізге келген қонақтарға қатысты бағытталған әрекеттерге жол берілмейтінін атап өтеді. Мұндай іс-әрекеттер қоғамдық қауіпсіздік пен өзара құрмет қағидаттарына қайшы келеді.
Ішкі істер органдары осындай құқық бұзушылықтарға қатысты қағидатты ұстанымда және қоғамдық тәртіпті бұзудың кез келген фактісіне жедел түрде әрекет етуді жалғастырады.
Алматы қаласы Полиция департаменті азаматтарды қоғамдық тәртіп нормаларын сақтауға, бір-біріне құрметпен қарауға және жолдар мен қоғамдық орындарда жанжалға жол бермеуге шақырады. Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мен қоғамдағы қолайлы ахуалды сақтау — мемлекет пен қоғамның ортақ міндеті. Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі