#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Оқиғалар

Әдепсіздігі үшін бес тәулікке қамалды: Алматыда туристпен жанжал шығарған жүргізуші жазаланды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 14:33 Фото: Zakon.kz
Алматыда шетелдік туристі балағаттаған жүргізуші бес тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Оқиғаның мән-жайын Zakon.kz тілшісіне қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қала көшелерінің бірінде автокөлік жүргізушісі терезесін ашып, басқа көлікте отырған шетелдік азаматқа қатысты жанжал бастап, ар-намысына тиетін сөздер айтқан.

Аталған дерек бойынша құқық бұзушы анықталып, ұсталды.

Жиналған материалдар сотқа жолданып, сот шешімімен құқық бұзушы ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, бес тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Полиция кез келген өрескелдікке, сыйламаушылыққа және арандатушылық әрекеттерге, оның ішінде елімізге келген қонақтарға қатысты бағытталған әрекеттерге жол берілмейтінін атап өтеді. Мұндай іс-әрекеттер қоғамдық қауіпсіздік пен өзара құрмет қағидаттарына қайшы келеді.

Ішкі істер органдары осындай құқық бұзушылықтарға қатысты қағидатты ұстанымда және қоғамдық тәртіпті бұзудың кез келген фактісіне жедел түрде әрекет етуді жалғастырады.

Алматы қаласы Полиция департаменті азаматтарды қоғамдық тәртіп нормаларын сақтауға, бір-біріне құрметпен қарауға және жолдар мен қоғамдық орындарда жанжалға жол бермеуге шақырады. Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мен қоғамдағы қолайлы ахуалды сақтау — мемлекет пен қоғамның ортақ міндеті. Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанадағы тұрғын үйдің балконында дәрет сындырған тұрғын бес тәулікке қамалды
01:56, 01 желтоқсан 2023
Астанадағы тұрғын үйдің балконында дәрет сындырған тұрғын бес тәулікке қамалды
Алматыда жедел жәрдем көлігі кафеге соғылды
17:26, 03 шілде 2024
Алматыда жедел жәрдем көлігі кафеге соғылды
Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті
10:52, 04 қыркүйек 2025
Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: