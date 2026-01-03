Ақтөбе облысында қарда жүретін көлікпен жүрген ер адам табылды
Сурет: ҚР ТЖМ
Ақтөбе облысының Алға ауданында Ақай ауылынан "Алақозы" шаруа қожалығына қарай қарда жүретін көлікпен шығып, байланысқа шықпай қалған адам құтқарылды.
Ақтөбе облысының Алға ауданында Ақай ауылынан "Алақозы" шаруа қожалығына қарай қарда жүретін көлікпен шығып, байланысқа шықпай қалған 1978 жылы туған ер адамды іздестіру-құтқару жұмыстары басталды.
Іздеуге құтқарушылар, кинологиялық жасақ, ұшқышсыз ұшу аппараты, полиция қызметкерлері, туыстары тартылды. Олар жету қиын жерлерді қоса алғанда, кең аумақты тексерді.
Іздестіру тобы Ақшоқы қыстағында жоғалған адамды тауып алып, жедел түрде Сарықобда ауылына жеткізілді. Оған медициналық көмек қажет болмады.
