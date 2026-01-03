#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Ақтөбе облысында қарда жүретін көлікпен жүрген ер адам табылды

Ақтөбе облысында қар көлігімен жүрген ер адам табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 10:46 Сурет: ҚР ТЖМ
Ақтөбе облысының Алға ауданында Ақай ауылынан "Алақозы" шаруа қожалығына қарай қарда жүретін көлікпен шығып, байланысқа шықпай қалған адам құтқарылды.

Ақтөбе облысының Алға ауданында Ақай ауылынан "Алақозы" шаруа қожалығына қарай қарда жүретін көлікпен шығып, байланысқа шықпай қалған 1978 жылы туған ер адамды іздестіру-құтқару жұмыстары басталды.

Іздеуге құтқарушылар, кинологиялық жасақ, ұшқышсыз ұшу аппараты, полиция қызметкерлері, туыстары тартылды. Олар жету қиын жерлерді қоса алғанда, кең аумақты тексерді.

Іздестіру тобы Ақшоқы қыстағында жоғалған адамды тауып алып, жедел түрде Сарықобда ауылына жеткізілді. Оған медициналық көмек қажет болмады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандыда көшеде мас күйінде қарда жүретін көлікпен жүйіткіп жүрген ер адам ұсталды
15:30, 01 қаңтар 2025
Қарағандыда көшеде мас күйінде қарда жүретін көлікпен жүйіткіп жүрген ер адам ұсталды
Ақтөбеде жасөспірім қарда жүретін көлікпен бір топ адамды қағып, әйелді мерт қылды
09:13, 29 қаңтар 2023
Ақтөбеде жасөспірім қарда жүретін көлікпен бір топ адамды қағып, әйелді мерт қылды
Қарағанды ​​облысында жоғалып кеткен ер адам үш күннен бері іздестіріліп жатыр
15:40, 17 ақпан 2024
Қарағанды ​​облысында жоғалып кеткен ер адам үш күннен бері іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: