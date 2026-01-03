#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

Музыкант Уилл Смитті жыныстық сипаттағы қысым көрсетті деп айыптады

Музыкант Уилл Смитті жыныстық сипаттағы қысым көрсетті деп айыптады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 15:13 Сурет: Instagram/willsmith
Америкалық виолончельші Брайан Кинг Джозеф Голливуд актері әрі музыкант Уилл Смитті жыныстық сипаттағы қысым көрсетті деп айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Америкалық виолончельші Брайан Кинг Джозеф Голливуд актері әрі музыкант Уилл Смитті жыныстық сипаттағы қысым көрсетті деп айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Fox News телеарнасы мәлімдеді.

Басылым дерегіне сүйенсек, музыкант Лос-Анджелес қаласының сотына талап-арыз түсірген. Өтініште оқиғаның 2025 жылы Лас-Вегаста болғаны айтылған. Сол кезде Уилл Смит виолончельшіні өзінің музыкалық турына қатысу үшін жалдаған көрінеді.

Джозефтің айтуынша, өзі жоқ кезде жұмыс беруші берген қонақүй бөлмесіне белгісіз біреу кіріп, хат қалдырған. Онда: "Брайан, мен 5:30-дан кешікпей қайтып келемін, екеуміз ғана боламыз" деген жазу болған. Хат жүрек белгісімен және "Стоун Ф." деген қолтаңбамен толықтырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Неміс гимнастшысы Германия құрамасының жаттықтырушыларын қысым көрсетті деп айыптады
10:43, 02 қаңтар 2025
Неміс гимнастшысы Германия құрамасының жаттықтырушыларын қысым көрсетті деп айыптады
Қызылордада мектеп мұғаліміне екі оқушыға "жыныстық сипаттағы әрекет жасады" деген айып тағылды
01:46, 08 желтоқсан 2023
Қызылордада мектеп мұғаліміне екі оқушыға "жыныстық сипаттағы әрекет жасады" деген айып тағылды
Қазақстанның әр өңірінен жиналған 1 мың музыкант бір сахнада өнер көрсетті
12:02, 21 мамыр 2023
Қазақстанның әр өңірінен жиналған 1 мың музыкант бір сахнада өнер көрсетті
