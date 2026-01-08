#Халық заңгері
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

Браконьерлерге қарсы рейд төтенше жағдаймен аяқталды: инспекторлар мінген квадроцикл Жайық өзеніне батып кетті

Браконьерлерге қарсы рейд төтенше жағдаймен аяқталды: инспекторлар мінген квадроцикл Жайық өзеніне батып кетті

08.01.2026 09:52
Жайық өзенінде браконьерлікке қарсы рейд жүргізу барысында инспекторларға тиесілі қызметтік квадроцикл мұзға батып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, оқиға 7 қаңтар күні Жайық–Каспий облысаралық балық шаруашылығы бассейндік инспекциясының қызметкерлерінің қатысуымен болған.

Оқиға кезінде инспекторлар қызметтік міндеттерін атқарып жүрген. Қызметкерлер құтқару кеудешелерін кигендіктен, өз беттерімен қауіпсіз жерге шығып үлгерген. Зардап шеккендер жоқ, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жоқ.

Оқиға туралы тиісті қызметтерге хабар берілді. Қазіргі уақытта квадроциклді судан шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кейін оның техникалық жағдайына бағалау жасалады.

Инспекция өкілдерінің хабарлауынша, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Тексеру нәтижелері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданатын болады.

Бұған дейін Шымкентте мерзімді әскери қызметтегі сарбаз көз жұмғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Атырау қаласы маңында үш бала Жайық өзеніне батып кетті
22:17, 26 тамыз 2024
Атырау қаласы маңында үш бала Жайық өзеніне батып кетті
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
22:16, 09 тамыз 2025
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
Атырауда екі бала суға батып кетті
09:11, 21 шілде 2024
Атырауда екі бала суға батып кетті
