Браконьерлерге қарсы рейд төтенше жағдаймен аяқталды: инспекторлар мінген квадроцикл Жайық өзеніне батып кетті
"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, оқиға 7 қаңтар күні Жайық–Каспий облысаралық балық шаруашылығы бассейндік инспекциясының қызметкерлерінің қатысуымен болған.
Оқиға кезінде инспекторлар қызметтік міндеттерін атқарып жүрген. Қызметкерлер құтқару кеудешелерін кигендіктен, өз беттерімен қауіпсіз жерге шығып үлгерген. Зардап шеккендер жоқ, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жоқ.
Оқиға туралы тиісті қызметтерге хабар берілді. Қазіргі уақытта квадроциклді судан шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кейін оның техникалық жағдайына бағалау жасалады.
Инспекция өкілдерінің хабарлауынша, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Тексеру нәтижелері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданатын болады.
