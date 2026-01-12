Қонаевта Ұлттық ұлан сарбаздары суық қарумен жүрген адамды ұстады
Оқиға 10 қаңтар күні сағат 19:45 шамасында, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету кезінде болған. Патрульдік топтың жетекшісі, кіші сержант Азамат Байғұл қатардағы жауынгерлер Досмырза Мырзахмет пен Бексұлтан Майлыбаймен бірге өздеріне бекітілген аумақта қызмет атқарып жүрген.
Әскери қызметшілер күмән тудырған ер адамды байқап, ол патрульді көрген сәтте қашып кетуге әрекет жасаған. Белгілі болғандай, үстірт тексеру жүргізу барысында азаматтың үстінен ұзын жүзді пышақ – мачете табылған.
Ұсталған азамат әрі қарай тексеру және тиісті шаралар қабылдау үшін Қонаев қалалық полиция басқармасының қызметкерлеріне тапсырылды. Аталған дерек бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтағанын жазғанбыз.