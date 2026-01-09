ШҚО-да полицейлер ірі көлемде қарызы бар тұрғынды анықтады
Тәртіп сақшыларының назарына 55 жастағы қала тұрғыны іліккен. Ер адам 2025 жылдың маусым айынан бастап Өскеменнің басқа бір тұрғынының пайдасына шешілген ірі көлемдегі қарызды төлеуден жалтарған. Қарыз сомасы 2,5 миллион теңгені құрады.
Борышкердің көзге түспеуге тырысқанына қарамастан, жедел іс-шаралар барысында көші-қон қызметінің мамандары оның нақты жүрген жерін анықтады.
Енді барлық соманы мәжбүрлі түрде өндіріп алу үшін іске сот орындаушылары кіріседі.
Жыл басынан бері ШҚО полиция департаменті осындай 50-ден астам төлем жасамай жүрген тұлғаны іздеп тапты.
ШҚО ПД Көші-қон қызметі ескертеді: борыштық міндеттемелерден жасырыну әрекеттері жағдайды қиындата түседі. Сот актілерін орындамағаны үшін ҚР заңнамасында жай жауапкершілік қана емес, сонымен қатар нақты мәжбүрлеу шаралары да қарастырылған.