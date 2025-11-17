#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада полицейлер ірі көлемде қарызы бар борышкерді анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 10:24 Фото: Zakon.kz
Түскі уақытта Қабанбай батыр көшесінде патрульдік полиция қызметкерлері жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында Mitsubishi Pajero автокөлігін тоқтатты.

Көлік тізгінінде 45 жастағы қала тұрғыны болған. Автокөлікті "Қорғау" деректер базасы арқылы тексеру кезінде азаматтың атына ірі көлемде берешек жинақталғаны, сондай-ақ көлік құралына жеке сот орындаушылары тарапынан ресми тыйым салынғаны белгілі болды.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, тыйым салынған көлікті басқару фактісі бойынша материалдар жиналып, автокөлік арнайы коммуналдық айып тұрағына жеткізілді.

Заманауи мониторинг жүйелері, автоматтандырылған деректер базалары және патрульдік бақылаудың күшеюі құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтауға және тиісті шаралар қолдануға үлкен мүмкіндік береді.

Бұл азаматтардың өз міндеттемелерін орындауына, сондай-ақ жолдағы жалпы қауіпсіздікті арттыруға ықпал етеді.

Полицейлер қарыздары бар көліктерді анықтау шаралары тұрақты түрде жүргізілетінін, ал тыйым салынған автокөліктерді басқару — ауыр құқық бұзушылық болып саналатынын еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
