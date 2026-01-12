Жамбыл облысында тұрғыннан 43 келіден астам марихуана тәркіленді
Жамбыл облысында ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері, патрульдік полиция батальоны және кинолог мамандармен бірлесіп жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында есірткі затын тасымалдаған 56 жастағы ер адам ұсталды.
Полицейлер Батыс Еуропа – Батыс Қытай автожолының Қордай ауылы маңында Mercedes-Benz автокөлігін тоқтатқан.
Тексеру кезінде қызметтік Сэм атты иттің көмегімен автокөліктің артқы орындығынан өсімдік тектес, өзіне тән иісі бар зат салынған үш ақ полиэтилен қап табылды.
Сот-химиялық сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 43 келіден асатын кептірілген марихуана екені анықталды.
Аталған дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 297-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдікті кінәсін мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі уақытта қылмысқа қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жалғасып жатыр.
