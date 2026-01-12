Қарағанды облысында әкесінің пәтерінде қарасора өсірген тұрғын анықталды
Тінту барысында үй жағдайында арнайы жабдықтармен өсірілген қарасора бұталары табылды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, аталған өсімдіктер пәтер иесінің 33 жастағы ұлына тиесілі.
Оның айтуынша, ол күз мезгілінде қарасора тұқымдарын әкеліп, әкесінің пәтерінде шағын жылыжай ұйымдастырған.
Тәртіп сақшылары қарасора өсірілген құмыраларды, өсімдіктерге қажетті микроклиматты қамтамасыз ететін құрал-жабдықтарды, сондай-ақ қағазға оралған кептірілген өсімдіктерді заттай дәлел ретінде тәркіледі.
Зейнеткердің ұлы тұқымдардың өзіне тиесілі екенін растады. Оның мәлімдеуінше, қарасораны жеке пайдалану мақсатында өсірген. Сондай-ақ күдікті есірткі заттарын біршама уақыт бойы тұтынып жүргенін мойындады.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта күдіктінің есірткі заттарын медициналық емес мақсатта тұтыну фактісін анықтау үшін тиісті сараптамалар тағайындалды. Сараптама нәтижесіне сәйкес, заң аясында тиісті шешім қабылданады. Тергеу амалдары жалғасып жатыр.